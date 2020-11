등교길을 나무와 함께…아우디폭스바겐코리아, '초록빛 꿈꾸는 통학로' 개통

[아시아경제 성기호 기자] 아우디폭스바겐코리아가 비영리단체(NPO) 파트너인 한국사회투자·서울특별시와 함께 하는 '초록빛 꿈꾸는 통학로' 프로젝트의 두 번째 통학로가 개통했다고 18일 밝혔다.

아우디폭스바겐코리아의 대표적인 환경사업인 '초록빛 꿈꾸는 통학로'는 기후변화와 대기질 등 급변하는 환경문제에 대한 대응력을 높이기 위해 서울시가 2022년까지 총 3000만 그루의 나무를 심는 '2022-3000, 아낌없이 주는 나무심기 프로젝트’의 일환이다.

서울시 강남구에 위치한 영희초·중동고등학교 인근에 조성된 두 번째 초록빛 꿈꾸는 통학로는 4차선 대로변 양측에 총 길이는 600m다. 다양한 색감의 녹음과 학생들의 동심이 활기찬 공간을 만든다는 무지개 콘셉트가 특징으로 교목과 관목, 초화류 등 총 15종 9484주 5695본을 심었다.

두 번째 통학로 개통과 더불어, 아우디폭스바겐코리아는 세계 각 국에 나무를 심는 소셜벤처인 트리플래닛, 그리고 자원봉사자들과 함께 학생들이 공부하는 공간을 반려식물로 채우는 '교실숲' 프로젝트도 진행했다.

초등학교를 대상으로 사연을 공모해 선정된 서울마포초등학교와 서울화계초등학교에는 한 학급당 10그루씩, 60개 학급, 총 600그루의 반려식물이 기증됐다. 교실숲은 성인에 비해 면역체계가 완전하지 않고 미세먼지에 취약한 아이들을 위해 미국 항공우주국(NASA)에서 선정한 공기정화식물인 아레카야자와 소피아고무나무로 채워졌다.

르네 코네베아그 아우디폭스바겐코리아 그룹사장은 "통학로와 반려나무 활동은 도시의 기후변화 및 환경문제를 해결하는 가장 자연스럽고 효과적인 방법으로, 매년 가치가 누적되는 만큼 긴 호흡으로 추진하고 있다”면서, "앞으로도 아우디폭스바겐코리아는 환경에 대한 책임감을 갖고 기후변화 대응 및 지속가능한 미래를 위한 활동에 적극적으로 참여할 것”이라고 말했다.

