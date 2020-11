[아시아경제 김혜원 기자] 허창수 전국경제인연합회 회장(오른쪽)이 18일 전경련회관 컨퍼런스센터에서 열린 '제32차 한미재계회의 고(故) 조양호 위원장 공로패 전달식'에서 조원태 한진그룹 회장에게 공로패를 전달하고 기념촬영을 하고 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr