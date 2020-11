[아시아경제 김민영 기자] 예금보험공사는 노사 합동으로 서울 남대문 쪽방촌을 방문해 화재경보기와 소화기 등 소방안전기기 1000여점을 전달했다고 18일 밝혔다.

이번 지원 사업에는 서울 중부소방서가 함께 했다.

위성백 예보 사장은 “‘안전은 아무리 강조해도 지나침이 없다’는 말이 있듯이 우리 생명을 지키는 소방시설에 관해서는 과잉·중복되더라도 만반의 준비를 갖췄으면 한다”고 했다.

임삼섭 예보 노조위원장은 “매년 겨울마다 화재발생이 빈번해 그때마다 안타까운 마음이 가득한데, 이번 지원으로 쪽방촌의 화재예방에 조금이나마 도움이 됐으면 한다”고 전했다.

