양향자 의원, 노동 현안 관련 정책 간담회 개최

더불어민주당 민생경제TF-중기중앙회, 현장 목소리 공유

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 양향자 국회의원(더불어민주당·광주 서구을)은 ‘더불어민주당 민생경제TF’가 지난 17일 중소기업중앙회 노동인력위원회와 노동 현안과 관련한 정책 간담회를 진행했다고 18일 밝혔다.

이번 간담회에는 양향자TF 위원장을 비롯해 TF위원 오영환·소병철 의원, 김문식 한국주유소운영업협동조합 이사장, 주보원 한국금속열처리공업협동조합 이사장 등이 참석했다.

양 위원장의 모두발언을 시작으로 중소기업 단체장들의 경영 애로 사항과 최근 입법 사항에 대한 현장의 목소리를 공유했다.

현재 정치권에 논의가 진행 중인 중대재해기업처벌법, 1년 미만 근속자에 대한 퇴직금 지급 등 노동 현안과 관련된 내용이 주를 이뤘다.

양 의원은 언급된 노동 정책들의 필요성과 당위성을 강조하면서 ‘더 빨리 찾아왔으면 좋았을 것’이라는 아쉬움을 밝히기도 했다.

그러면서 “정책 입안 과정에서 기업인들이 소외되는 일이 없도록 최선을 다할 것이며 기업인들과 소통하겠다”고 말했다.

한편 이번 중기중앙회 간담회는 지난 두 차례 아동학대 대책 마련을 위한 온라인 민생간담회에 이어 마련됐다.

향후 민생경제TF는 소상공인 및 경제인 단체들과의 정책 간담회를 지속적으로 이어가면서 정책 수립 과정의 의견 소통창구 역할을 할 계획이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr