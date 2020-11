LH, 경주·남해 등 8개 지자체와 '고령자복지주택' 추진 맞손

[아시아경제 문제원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 경북 경주시, 경남 남해군 등 전국 8개 지방자치단체와 18일 서울 중구 플라자호텔에서 '고령자복지주택 공동추진을 위한 업무협약'을 체결하고 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.

고령자복지주택은 만 65세 이상 저소득 어르신들이 주거와 복지서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 돕는 공공임대주택이다. 바닥 턱제거, 안전손잡이 등 연령 특성에 맞는 주택설계를 적용하고 건강관리ㆍ문화활동과 같은 복지서비스도 제공한다.

이번 협약은 LH가 지난 5월 국토교통부 공모로 선정된 지자체와 함께 고령자복지주택 사업추진을 위한 기관별 업무와 사업비 분담을 규정하기 위해 마련됐다. 경북 경주시, 경남 남해군, 대구 수성구, 강원 동해시, 울산, 경기 파주ㆍ평택시, 제주 등이 참여했다.

협약에 따라 LH는 고령자복지주택의 설계ㆍ시공과 준공 후 주택의 운영ㆍ관리 업무를 맡는다. 각 지자체는 사업부지 제공과 복지시설 설치, 운영ㆍ관리 등에 협력한다.

LH는 급속한 고령화에 적극적으로 대응하기 위해 보건ㆍ의료ㆍ복지 분야에서 다양한 주체와 협업해 고령자복지주택 사업을 확대해 나갈 방침이다. 올해부터는 기존 여가와 문화활동 중심의 서비스에 요양ㆍ돌봄 등 재가서비스를 더해 서비스를 품질을 한층 개선한다.

변창흠 LH 사장은 "요양과 돌봄이 연계된 고령자복지주택 2.0 사업을 통해 생활이 어렵고 거동이 불편한 어르신들이 요양병원 등 시설이 아닌 거주지에서 건강하게 노후를 보낼 수 있도록 지자체와 함께 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

