아마존, 온라인 약국 진출…"3000억달러 신시장 열어"

아마존, '아마존 파머시' 서비스 발표



[아시아경제 권재희 기자]세계 최대 전자 상거래업체인 아마존이 온라인 의약품 유통산업에 진출한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대유행으로 봉쇄조치가 이어지고 있는 가운데 높아진 의약품 배달수요를 공략한다는 구상이다. 기존 오프라인 약국 체인들에게는 아마존의 등장이 위협으로 작용할 것으로 보인다.

17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이날 아마존은 '아마존 파머시(약국)' 서비스를 출시한다고 발표했다. 아마존 파머시는 18세 이상 프라임 멤버십 고객을 대상으로 미국 50개주 중 일리노이, 켄터키, 루이지애나, 미네소타, 하와이를 제외한 45개주에서 서비스를 제공할 예정이다. 프라임 멤버십 고객들에게는 별도의 배송료를 받지 않는다.

다만 일반 처방의약품에 한해 판매하며, 마약성 진통제, 향정신성의약품 등은 취급하지 않는다는 방침이다.

환자가 아닌 의사가 직접 처방전을 보내는 것도 가능하며, 환자가 기존 약국 체인인 CVS나 월그린스 등을 통해 처방전을 이전하는 것도 가능하다.

아마존 측은 "처방약을 물건을 구매하듯 간편하게 만드는 것이 우리의 목표"라고 밝혔다.

아마존 파머시는 개인보험이 없는 프라임 멤버십 고객을 대상으로 복제약을 최대 80% 할인판매 하는 등 공격적인 마케팅을 예고했다. 유명 브랜드의 의약품 역시 시가 대비 최대 40% 할인 판매할 예정이라고 아마존 측은 밝혔다. 추후에는 하와이 등 5개 주에서도 서비스를 시작할 예정이다.

아마존의 앞서 수년전부터 온라인 약국 진출을 모색해왔다. 앞서 아마존은 2018년 10억달러(약 1조1000억원)를 투자해 온라인 의약품 판매 및 배달 스타트업인 필팩을 인수하면서 온라인 의약품 유통 자격을 갖췄다. 필팩은 만성 질병 때문에 약을 장기·정기적으로 복용해야 하는 환자의 집에 미리 작성된 처방전에 따라 만든 약을 배달하는 기업이다.

아마존의 '아마존 파머시' 발표에 대해 외신들은 적기에 적절한 서비스를 내놨다는 평가가 잇따른다. CNBC는 "코로나19로 우편으로 약을 받고자 하는 사람들이 늘고 있는 이 시기에 아마존이 딱 맞는 서비스를 내놨다"고 평가했다.

이번 신규사업 진출으로 아마존의 수익성은 더욱 증대될 것으로 전망된다. 투자은행 모건스탠리는 "다른 물품에 비해 부피가 작은데다 반복 구매하는 경향이 있는 의약품 특성상, 이 사업은 아마존의 물류사업 수익성을 증가시킬 것"이라며 "아마존의 제약산업에 대한 진출은 3000억달러 이상의 새로운 시장을 열었다"고 분석했다.

다만 월그린, CVS 등 기존 약국 체인들에겐 악재로 작용할 전망이다. 실제로 이날 CVS의 주가는 8.6%, 월그린의 지주회사 월그린 부츠 얼라이언스의 주가는 9.6% 하락했다.

