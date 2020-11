코스피, 상승세에 2540선 회복…코스닥은 강세 이어가

[아시아경제 금보령 기자] 코스피 지수가 18일 오전 2540선을 회복했다.

이날 오전 9시26분 기준 코스피 지수는 전일 대비 0.17%(4.33포인트) 상승한 2543.48이었다.

코스피는 전거래일과 비교해 0.38%(9.7포인트) 오른 2548.85로 장을 시작한 뒤 2540선을 이어갔다.

코스피시장에서 개인은 856억원어치를 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 431억원, 367억원을 순매도했다.

업종별로 봤을 때 의약품(2%), 운수창고(0.76%) 등은 올랐지만, 전기·전자(0.65%), 운송장비(1.08%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 기업 가운데 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 64,900 전일대비 800 등락률 -1.22% 거래량 8,345,357 전일가 65,700 2020.11.18 09:57 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 수원사업장 직원 코로나19 확진…근무동 폐쇄신세계조선호텔, 삼성전자와 맞손…"6성급 스마트 호텔 구축"삼성전자, 한화 등 4Q IR 온라인으로 진행한다 close (0.91%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 97,000 전일대비 1,100 등락률 -1.12% 거래량 1,611,132 전일가 98,100 2020.11.18 09:57 장중(20분지연) 관련기사 최태원 주도 '행복얼라이언스' 회원사 100개 돌파外人, 이달 들어 반도체·배터리 쓸어담아돌아온 외국인·날개 단 대형株…"코스피, 내년 2800선 보인다" close (0.41%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 180,000 전일대비 2,500 등락률 -1.37% 거래량 1,320,442 전일가 182,500 2020.11.18 09:57 장중(20분지연) 관련기사 현대차 신중년 일자리 지원사업 '굿잡 5060' 재취업률 64.7%코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감현대차, 렌터카 생태계 조성 가속화‥운영 플랫폼 '카벗' 시동 close (1.92%) 등은 하락했고, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 812,000 전일대비 38,000 등락률 +4.91% 거래량 185,099 전일가 774,000 2020.11.18 09:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감돌아온 외국인·날개 단 대형株…"코스피, 내년 2800선 보인다"강보합 코스피…2540대 출발 close (2.97%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 702,000 전일대비 16,000 등락률 +2.33% 거래량 112,464 전일가 686,000 2020.11.18 09:57 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 이시간 주가 +0.87%.... 최근 5일 기관 20만 4124주 순매도코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감外人, 이달 들어 반도체·배터리 쓸어담아 close (0.73%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 281,500 전일대비 6,500 등락률 +2.36% 거래량 394,974 전일가 275,000 2020.11.18 09:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감NAVER, 커뮤니티 활발... 주가 -0.9%.강보합 코스피…2540대 출발 close (2%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 293,000 전일대비 7,000 등락률 +2.45% 거래량 234,789 전일가 286,000 2020.11.18 09:57 장중(20분지연) 관련기사 강보합 코스피…2540대 출발셀트리온, 최근 5일 외국인 10만 2160주 순매수... 주가 28만 8500원(-0.52%)증시 오르니 다시 불붙은 시총 싸움 close (1.57%) 등은 상승했다.

같은 시각 코스닥 지수는 전일보다 0.86%(7.18포인트) 오른 846.65였다.

코스닥은 전거래일 대비 0.37%(3.08포인트) 상승한 842.55로 장을 시작해 상승폭을 키워갔다.

코스닥시장에서는 개인과 외국인이 각각 236억원, 498억원을 순매수했고, 기관이 482억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 소프트웨어(2.19%), 통신장비(1.49%), 섬유·의류(1.6%) 등은 올랐고, 운송(0.49%) 등은 내렸다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 96,200 전일대비 1,800 등락률 +1.91% 거래량 241,902 전일가 94,400 2020.11.18 09:57 장중(20분지연) 관련기사 강보합 코스피…2540대 출발코스피, 2년 10개월 만에 '2500선' 마감코스피 1.9%대 상승...'2540선' 돌파 close (1.06%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 207,900 전일대비 400 등락률 +0.19% 거래량 704,546 전일가 207,500 2020.11.18 09:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감강보합 코스피…2540대 출발“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close (0.96%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 48,350 전일대비 350 등락률 +0.73% 거래량 81,727 전일가 48,000 2020.11.18 09:57 장중(20분지연) 관련기사 카카오 VX, 에스바디워크 필라테스와 O2O 서비스 제휴기관 매도세에 코스피 2470선으로 하락…코스닥 소폭 상승기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락 close (0.83%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 211,500 전일대비 6,000 등락률 +2.92% 거래량 24,755 전일가 205,500 2020.11.18 09:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선펄어비스, 3분기 영업이익 405억… 전년比 11.0%↓ close (1.7%) 등은 상승한 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 164,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 31,440 전일가 164,400 2020.11.18 09:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감강보합 코스피…2540대 출발기관 매도세에 코스피 2470선으로 하락…코스닥 소폭 상승 close (0.06%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 136,100 전일대비 400 등락률 +0.29% 거래량 14,641 전일가 135,700 2020.11.18 09:57 장중(20분지연) 관련기사 강보합 코스피…2540대 출발미디어·콘텐츠·영화株, 웃어볼까기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락 close (0.22%) 등은 하락했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr