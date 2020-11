대유위니아, '2020 핀업 디자인 어워드' 5관왕 달성

딤채쿡 당질저감 밥솥 최고상 영예

[아시아경제 이동우 기자] 대유위니아그룹의 가전 계열사인 위니아딤채와 위니아전자가 국내 ‘2020 핀업 디자인 어워드’에서 5개 제품이 수상의 영예를 얻었다고 18일 밝혔다.

위니아딤채의 ‘딤채쿡 당질저감 밥솥’은 생활가전 제품의 최고상인 베스트 오브 베스트에 선정됐다. 제품은 당을 최소화한 건강한 밥이라는 컨셉의 국내 최초 당질저감IH 압력밥솥이다. 내솥 디자인을 고안해 당질을 50% 낮출 수 있는 메뉴를 제공한다.

곡면라인의 부드러움과 메탈 조화를 극대화한 프리미엄 제품인 위니아딤채의 2021년형 4룸 스탠드 김치냉장고 딤채와 위니아 크린 23Kg 드럼세탁기도 가전제품디자인 본상인 핀업 베스트100을 수상했다.

2021년형 4룸 스탠드 딤채는 사용자의 성향에 따라 발효식품이나 숙성식품 등 다양한 식재료 보관이 용이하도록 디자인 했고, 각각의 룸을 독립 제어할 수 있도록 설계해 정밀한 온도제어가 가능한 것이 특징이다.

위니아전자의 15리터 싱글컨트롤 전자레인지와 클라쎄 퍼니처 시리즈 냉장고가 각각 핀업 베스트100과 뉴비즈니스 부분에 입선했다.

싱글컨트롤 전자레인지는 제품 본연에 충실한 실속형 싱글가전 제품으로 조그다이얼 하나만으로 남녀노소 누구나 기능을 직관적으로 인지할 수 있도록 디자인 됐다.

클라쎄 퍼니처 시리즈 냉장고는 인테리어 맞춤형 가전으로 심플한 외관에 간결한 라인을 적용해 모던하고 고급스러운 이미지 연출이 가능한 제품이다. 가전이 아닌 가구처럼 공간과 자연스럽게 어우러지는 주방인테리어를 완성할 수 있다.

위니아딤채 관계자는 “앞으로도 급변하는 라이프스타일에 맞춰 고객중심의 편리함과 우수한 디자인이 적용된 제품을 지속적으로 개발해 글로벌 가전기업으로 도약 하겠다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr