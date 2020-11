[클릭 e종목]"엔씨소프트, 내년 초 신작에 주목…매수 접근 유효"

[아시아경제 오주연 기자] 한화투자증권은 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 789,000 전일대비 11,000 등락률 -1.38% 거래량 105,203 전일가 800,000 2020.11.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 엔씨 김택진 "반갑다 한국시리즈, 아쉽다 코로나19"[클릭 e종목]"엔씨소프트, 갈수록 내년 신작 모멘텀 부각될 것"엔씨소프트, 3분기 영업이익 2176억원…전년동기대비 68%↑ close 에 대해 올 3분기 실적이 예상보다 크게 반등하며 컨센서스를 상회했고, 내년 1분기 예정된 신작 일정도 예정대로 출시될 것으로 보인다면서 매수 접근이 유효한 구간이라고 분석했다.

엔씨소프트는 올 3분기 매출액이 5852억원, 영업이익이 2177억원을 기록해 시장 컨센서스를 상회했다.

한화투자증권은 엔씨소프트의 실적이 기대치를 상회한 이유에 대해 "리니지M이 3주년 이벤트 효과로 인해 예상 대비 매출 증가가 컸으며, PC 리니지도 매출 반등이 크게 나타났기 때문"이라고 설명했다. 리니지M과 리니지2M의 평균 일매출은 각 27억 원, 16억 원을 기록했는데, 출시 된지 3년이 지난 리니지M의 매출이 지난 18년 최고치 수준을 기록한 점이 고무적이라는 평가다. PC 리니지 매출액도 휴면 유저가 대거 유입되며 전분기 대비 46% 증가했고, 마케팅비는 대규모 업데이트에 따른 프로모션 집행으로 전분기 대비 130% 증가한 297억 원을 기록했다.

올 4분기 엔씨소프트의 매출액과 영업이익은 각각 5082억원, 1663억원이 될 것으로 전망했다.

김소혜 한화투자증권 연구원은 "전분기 업데이트로 인한 모바일 게임의 매출 강세로 소폭의 매출 감소가 예상된다"면서도 "최근 시장의 가장 우려 요인이었던 신작 출시 일정은 예정대로 진행될 것"이라고 예상했다.

엔씨소프트는 내년 1분기 중 블소2와 리니지2M의 대만 출시가 예정되어 있다.

김 연구원은 "경쟁사의 흥행게임도 출시 초기 효과가 감소하고 있고, 당분간 대형 MMORPG 신작 출시도 부재한 만큼 블소2의 흥행 가능성은 여전히 높다고 판단한다"면서 "아이온2와 리니지TL의 국내 출시 역시 여전히 내년 하반기로 예정되어있는 만큼 신작 출시에 따른 주가 상승세가 이어질 것으로 전망한다"고 말했다.

이에 따라 엔씨소프트에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 110만원을 각각 유지했다.

김 연구원은 "최근 주가는 신작 지연과 리니지2M의 매출 감소 우려로 인해 약세를 보이며 내년 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 17배에 불과한 수준"이라면서 "엔씨소프트의 밸류에이션은 17배를 하회한 적이 없고, 내년에는 MMORPG 대작 출시로 51.5%의 영업이익 증가가 예상되는 만큼 주가도 안정적인 상승세로 전환될 것으로 판단한다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr