[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도북부소방재난본부장에 임원섭(53) 전 소방청 소방정책과장이 18일 취임했다.

임 본부장은 경상남도 함양 출신으로 한국외국어대학교 법학과를 졸업하고 국방대학원 리더십 석사과정을 수료했다.

1997년 2월 소방간부후보생 9기로 공직에 입문해 청와대 경호실 파견, 국방대학원 파견, 포천소방서장, 소방청 행정법무감사담당관, 소방청 비서실장, 소방청 소방정책과장 등 요직을 거쳤다.

임 본부장은 특히 소방이론과 실무에 뛰어나며, 합리적인 사고를 통해 내실과 실용을 중시하고 청렴하다는 평을 듣고 있다.

임 본부장은 "도민 안전을 위해 재난예방과 현장대응에 최선을 다하겠다"면서 "소통과 화합을 기반으로 활력이 넘치는 소방조직을 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

