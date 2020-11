[e 공시 눈에 띄네]코스피-17일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 한국금융지주=1000억 규모 무기명식 이권부 무보증 공모사채 중 100억 한국투자증권이 인수

◆ 필룩스=제15회차 전환사채 전환가액 3433원에서 3165원으로 변경

◆ 유니켐=자회사 유니골프앤리조트의 하나캐피탈 외 4개사에 대한 300억 규모 채무보증

◆ 일성신약=불성실공시법인 지정

