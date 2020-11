이마트24, 김장철 맞아 '조선호텔 김치' 등 예약판매

다음달 18일까지

[아시아경제 차민영 기자] 이마트24가 김장철을 맞아 ‘김포족(김장포기족)’을 위한 김치 9종, ‘김장족’을 위한 김장 상품 4종 등 총 13종을 다음달 18일까지 한 달간 예약 판매한다고 18일 밝혔다.

우선 ‘피코크 조선호텔 김치’를 처음 선보인다. 예약 판매하는 피코크 조선호텔 김치는 포기김치 4kg, 포기김치 4kg 및 열무김치 1.5kg, 포기김치 4kg 및 총각김치 1.5kg 등 총 3종이다.

피코크 조선호텔 김치 3종은 100년 역사를 자랑하는 조선호텔 셰프의 레시피로 만들었다. 국내산 배추와 무에 국내산 고춧가루로 풍미를 더했으며 특제 육수를 사용해 깊은 감칠맛을 살렸다. 예약 판매 기간 내에 조선호텔 김치 3종을 구매하는 고객은 이마트24에서 교환 가능한 ‘피코크 맛있는 수육’ 기프티콘을 받을 수 있다.

작년에 이어 종가집 포장 김치도 판매한다. 올해는 작년에 선보인 전라도 포기김치(10kg), 중부식 포기김치(10kg), 열무김치(2.5kg), 총각김치(2.5kg), 돌산갓김치(3kg), 파김치(2.5kg) 등 총 4종의 포장 김치를 신규 추가했다.

셀프 김장족을 위한 올반 키친 절임배추 2종(10kg·20kg)과 양념속(5kg)등 김장 상품도 준비했다. 절임배추 2종은 아산, 해남의 국내산 배추로, 해썹(HACCP) 인증을 받은 시설에서 제조된다. 고객은 별도 세척 없이 물기만 제거한 뒤 바로 김장을 담글 수 있다. 깔끔하고 시원한 맛의 중부식 양념속(5kg), 태양초 고추를 사용한 고춧가루도 판매한다.

오는 12월 18일까지 가까운 이마트24 매장에 방문해 리플릿 하단의 주문서를 작성한 뒤 결제하면 고객의 희망 배송일에 맞춰 무료로 택배 배송된다. 김장상품 배송은 주문일 기준 1~2일이 소요된다.

이유진 이마트24 데일리팀 바이어는 “지난해보다 김장 비용이 증가하며 장바구니 부담을 느끼는 김장족, 1~2인 가구 및 맞벌이 가구 등 김포족을 위해 작년 대비 상품 구색을 대폭 강화해 행사를 마련했다”고 말했다.

