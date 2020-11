경기도, 동절기 철도 건설현장 '안전점검'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도는 이달 말까지 동절기 철도현장 안전점검에 나선다.

경기도는 이달 19일부터 30일까지 도 시행 철도건설사업 5개 현장을 대상으로 동절기 대비 안전점검을 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 점검은 공사현장의 시설물의 안전관리실태를 사전에 파악해 각종 겨울철 안전사고를 예방하는데 목적을 두고 추진된다.

점검 대상은 현재 공사가 한창인 별내선 사업 4개 현장(3ㆍ4ㆍ5ㆍ6공사구역), 도봉산옥정선 사업 1개 현장(2공사구역) 등이다.

도는 이번 점검에 전기 감리인 등 기술지원기술인 30여명과 합동으로 점검을 실시한다. 특히 별내선 사업 3개 현장(3ㆍ4ㆍ5공사구역)은 중부지방고용노동청 의정부지청 근로감독관과 합동점검에 나선다.

합동 점검반은 동절기 대비 시설물 안전관리실태와 강설ㆍ결빙 대비 제설 및 교통처리계획, 가시설 구조물 정기안전점검 시행 여부, 화재취약 공종 및 밀폐공간 질식 등 겨울철 위험공사 관리실태 등을 집중 확인한다.

또한 전기설비 설치 및 운영 현황, 전기안전관리자 배치 및 전기안전교육 실시 여부, 배전설비 사용 및 안전관리 실태, 터널 내 임시전기시설 사용실태, 누수(누전) 가능성에 대한 점검도 이뤄진다.

아울러 굴착사면, 흙막이 지보공, 관로공사, 비계 설치 등 붕괴재해 예방관리 실태도 살핀다.

도 관계자는 "도민들이 안전하게 이용할 수 있는 철도 노선을 만들도록 공사단계에서도 철저히 안전점검을 실시할 것"이라며 "건설 현장 주변에 거주하는 도민들에게 공사로 인한 안전사고 발생 예방 등 불편사항이 발생하지 않도록 점검에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

