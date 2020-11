서울여성공예센터 10개 입주사, 대만 공예박람회 한국대표로 참가

19~22일 '2020 팝업 아시아'서 옻칠 등 다양한 공예품 소개

[아시아경제 조인경 기자] 서울여성공예센터 입주기업 10개팀이 대만 최대의 공예박람회이자 핸드메이드·디자인 박람회인 '2020 POP UP ASIA(팝업아시아)'에 한국대표로 단독 참가해 아름답고 창의적인 서울 공예품을 세계에 선보인다. 서울여성공예센터 입주기업이 팝업아시아에 진출하기는 이번이 처음이다.

시는 오는 19~22일 대만 송산문화창의공원에서 열리는 팝업아시아의 메인 프로그램인 '10개 도시 10개의 공예품'에 서울의 우수 여성공예인들의 창의적인 공예품 10점을 출품한다고 18일 밝혔다. 서울을 비롯해 도쿄, 마카오, 홍콩, 방콕, 쿠알라룸푸르 등 아시아 10개 도시가 참여한다.

소가죽에 옻칠을 하고 자개로 기하학무늬를 장식해 전통적이면서 세련미가 넘치는 컵받침부터 갓끈을 콘셉트로 만든 대나무 소재 안경줄 세트, 도자기로 만든 향꽂이까지 업사이클, 옷칠, 가죽 등의 공예품이 다양한 국가의 공예가와 투자자, 바이어들에게 소개된다.

이번 팝업아시아 참가는 서울여성공예센터 수탁 운영기관인 사회적기업 '일상예술창작센터'가 2018년부터 팝업아시아 측과 지속적으로 교류·협력 관계를 만들어온 결과다. 앞서 서울국제핸드메이드페어에 대만의 공예품을 선보인 데 이어, 이번엔 팝업아시아 측에서 참가를 요청해 왔다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 현장에 직접 참여하지 못하는 상황을 고려해 오프라인 현장 전시(Asian City Booths)와 홈페이지를 통한 온라인 전시를 병행한다. 시는 코로나19로 위축된 공예창업가들이 아시아 무대에서 자신의 브랜드를 홍보하고 해외 판로를 새롭게 개척하는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.

김영징 서울여성공예센터장은 "한국 공예품은 세밀한 기술력과 독창적인 디자인을 바탕으로 해외시장에서 관심이 매우 높다"며 "코로나19로 해외박람회 참가 등 어려움이 많은 한해였지만 이번 팝업아시아 전시를 계기로 향후에도 해외진출을 지원해 나가겠다"고 말했다.

