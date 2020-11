"'도둑놈 혜민'과 뭐가 다른가" 현각스님 저격한 박훈 변호사

현각스님 "혜민과 70분 통화…아름다운 사람" 돌연 옹호

혜민스님 "모든 활동 내려놓겠다"

[아시아경제 허미담 기자] 혜민스님을 '장사꾼'이라고 비난하다 돌연 입장을 바꾼 현각스님에 대해 박훈 변호사가 17일 "너가 도둑놈 혜민과 다른 점이 무엇이냐"고 비판했다.

박 변호사는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "현각. 너에게 욕망은 무엇이더냐"며 이같이 말했다.

그는 "현각이라는 자는 70분 통화로 구획을 정리하며 '혜민이 아름답다'고 했다"면서 "불교의 근본 가르침이 뭐라 생각하느냐"고 지적했다.

앞서 혜민스님은 지난 7일 tvN '온앤오프'에 출연해 절이 아닌 남산타워 뷰가 한눈에 보이는 서울 도심 자택을 공개해 불교의 무소유 문화와 배치된다는 지적이 나왔다.

특히, 현각스님은 자신의 SNS에서 혜민스님에 대해 "석가모니의 가르침을 전혀 모르는 도둑놈일 뿐이다. 부처님의 가르침을 팔아먹고 지옥으로 가고 있는 기생충일 뿐"이라고 원색적으로 비난했다.

그러나 현각스님은 16일 오전 다시 글을 올려 "혜민스님과 서로 간 존중과 사랑이 가득한 70분 통화를 했다"면서 "혜민스님은 믿을 수 없을 정도로 아름다운 사람"이라며 입장을 번복했다.

이에 박 변호사는 "현각에게 묻자. (너의 말은) 자본주의 불교를 비난하면서 너를 끼워주지 않는 것에 대한 비난이었다"며 "넌 하이브리드 영문 불교, 산스크리트어·티베트어도 모로는 수덕사 숭산문중의 하이브리드 외국인 행동대장이었다"고 비판했다.

이어 "너희 둘은 철학적 깊이가 전혀 없는 모르모트(실험용 쥐)였다"면서 "내 묻자, 불교의 근본 가르침이 무엇이라 생각하나"라고 반문했다.

한편 혜민스님은 논란과 관련해 "모든 활동을 내려놓고 대중 선원으로 돌아가 부처님 말씀을 다시 공부하고 수행 기도 정진하겠다"고 입장을 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr