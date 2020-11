[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 17일 영등포구사회복지협의회 희망수라간과 문래동 공공공지 텃밭에서 열린 ‘사랑愛 김장김치 나눔’행사에 참석해 직접 김치를 버무렸다.

희망수라간 앞에서는 여성단체연합협의회 임원진과, 문래동 공공공지 텃밭에서는 새마을 부녀회 회원, 적십자 봉사자들 50여 명과 함께 김치 담그기 행사를 진행했다.

이 날 담근 김치는 관내 국기초수급자, 차상위계층 등 400여 저소득가구에 전달될 예정이다.

채 구청장은 김장 나눔행사에 함께해주신 봉사자분들께 감사드리며, 정성으로 버무린 김치가 어려운 이웃들에게 작지만 기쁨이 될 수 있는 선물이 되기를 바란다고 전했다.

