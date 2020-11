[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주·전남지역은 18일 오후부터 비가 오기 시작해 다음날 천둥과 번개를 동반한 장대비가 쏟아지겠다.

17일 광주지방기상청에 따르면 광주·전남지역은 다음날 오후까지 동부내륙과 남해안을 중심으로 약한 비가 내렸다 그치기를 반복하다 저녁부터 대부분 지역에 비가 내리기 시작, 19일에는 낮부터 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다.

아침기온은 18~19일 15℃ 안팎, 낮 기온이 20℃까지 올라가겠다.

예상강수량은 18일 5~10㎜, 19일 30~80㎜ 사이가 되겠다.

비는 19일 밤부터 차차 잦아들겠다. 이날 아침부터 오후까지 시속 30~45km(초속 9~13m) 강한 바람이 강하게 몰아칠 것으로 전망됐다.

