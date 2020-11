"일평균 확진자 2000명 육박할 것"…구글, 日 코로나 확산 예측 사이트 개설

미국에 이어 두번째 개설

구글 AI, 수학적 모델 활용

[아시아경제 김봉주 기자] 17일(한국시간) 미국 구글이 일본의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 상황 예측치를 제공하는 사이트를 열었다.

구글이 코로나19 감염 예측 관련 국가별 데이터를 별도의 사이트를 통해 알려주는 건 지난 8월 미국을 시작으로 일본이 두 번째다.

이 서비스는 28일간의 신규 확진자와 사망 예측치 등을 보여주는데, 구글은 이를 위해 수학적 모델과 인공지능(AI)를 활용했다.

또 과거 날짜별 양성자, 입원자, 사망자 수 추이 관련한 그래프와 광역자치단체별 신규 감염자 예측치를 보여준다.

이날 공개된 예측치에 따르면, 일본에서는 이달 15일부터 내달 12일까지 28일간 53,321명의 신규 확진자가 발생한다. 사망자는 같은 기간 512명 나올 것으로 예측됐다.

이는 하루 평균 1,904명의 신규 확진자가 나온다는 뜻이다.

이달 3차 유행에 들어선 일본에서는 16일 기준으로 최근 1주일간 일평균 신규 확진자가 1천474명 나왔다.

구글은 일본의 신규 확진자 증가 속도가 앞으로 더욱 빨라질 것이라고 예측하는 것이다.

다음 달 12일까지 28일간 예상되는 신규 확진자는 홋카이도가 1만6천877명으로 가장 많고, 이어 도쿄도 1만164명, 오사카 7천756명 순이다.

일본의 코로나19 누적 확진자는 지난 14일 기준 약 11만8천 명인데, 구글 예측치에 따르면 내달 12일까지 28일동안 누적 확진자의 절반에 달하는 신규 확진자가 나오는 것이다.

아사히신문은 구글이 일본 내 예측 모델의 정확도가 높은 것으로 확인됐다며 의료기관 등이 활용할 수 있도록 미국에 이어 2번째로 감염 상황을 예측하는 데이터를 제공하기로 했다고 전했다

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr