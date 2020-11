광주시의회 자치분권특위, 정책특강 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회 자치분권특위(위원장 반재신)는 17일 김보현 국가균형발전위원회 대변인을 초청해 정책특강을 가졌다고 밝혔다.

이날 특강은 문재인정부의 균형발전 정책과 한국판 뉴딜에 대한 이해를 통해 지역주도의 지역균형 뉴딜 대응전략을 강구하기 위해 2시간 가량 진행됐다.

김 대변인은 특강에서 “한국판 뉴딜 종합계획 총 160조 원 중 국비는 114조 원이며 이중 지역사업은 프로젝트기준 75조 원인 43%에 달한다며 지역균형뉴딜이란 지역을 새롭게 균형적으로 발전시키겠다는 문재인대통령의 의지”라고 말했다.

이어 “지방자치단체와 지방의회가 문재인 정부의 지역균형뉴딜 정책 추진의지와 속도를 못 따라오고 있다”며 “문재인 대통령은 지역균형 뉴딜 의지를 여러 차례 밝힌바 있고 그 의지 또한 강하다며 지역이 주도하는 지역균형뉴딜을 위해 적극적인 사업발굴 및 추진이 필요하다”고 강조했다.

반재신 위원장은 “특강을 통해 균형발전을 위한 문재인대통령 국정철학을 이해하는 의미 있는 시간이었다”며 “광주시와 머리를 맞대고 지역균형 뉴딜을 위한 의회차원의 노력을 아끼지 않겠다”고 전했다.

