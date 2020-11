17일 서울 종로구 광화문 광장에서 광화문 광장 재구조화 공사가 진행되고 있다. 이번 공사는 서울시가 진행하는 '사람이 쉬고 걷기 편한 광화문 광장' 조정 위한 공사로 내년 10월 완공을 목표로 진행되고 있다./강진형 기자aymsdream@

