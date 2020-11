17일 인천국제공항 항공기 이동지역에서 '동절기 대비 종합 제설훈련'이 열리고 있다. 동절기 제설 상황에 24시간 완벽 대응하기 위한 이번 훈련은 실제 제설상황을 가정해 진행, 약 100여 명의 인원과 총 73대의 제설 장비가 투입됐다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.