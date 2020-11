[아시아경제 이정윤 기자] 차량을 파손하고 운전자와 경찰관을 폭행한 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 송파경찰서는 재물손괴, 공무집행방해 등의 혐의를 받는 A씨를 현행범으로 체포해 수사하고 있다고 17일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 3시 50분께 송파구 장지동 문현고등학교 인근에서 차량의 유리창과 트렁크 등을 파손한 혐의를 받는다. 또 이를 항의하는 차량 운전자 얼굴에 침을 뱉고 출동한 경찰관 2명을 폭행한 혐의도 받고 있다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 확보 등을 통해 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

