카카오뱅크 2500억 추가 유상증자…내달까지 총 1조↑

[아시아경제 김효진 기자] 카카오뱅크는 17일 오후 이사회를 열어 2500억원 규모의 제3자 배정 보통주 유상증자를 결의했다고 밝혔다. 발행 주식은1064만주, 주당 가격은 2만3500원이다.

주식 배정 대상은 홍콩계 사모투자펀드 앵커에쿼티파트너스다. 앵커에쿼티는 2012년 설립 이후 중국 등을 중심으로 활동하고 있다.

지난달 27일 7500억원 규모의 유상증자까지 포함하면 총 1조원 규모다. TPG캐피탈은 지난 12일 2500억원의 주금을 납입했다. 앵커에쿼티의 주금 납입일은 다음달 7일이다. 구주주들은 다음달 29일이다.

유상증자를 마치면 다음달 말 예상 납입자본은 지난달 말보다 1조원 가량 늘어난 2조8256억원이다.

내년 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 카카오뱅크는 최근 국내외 주요 증권사들에 IPO 주관사 선정을 위한 입찰제안서(RFP)를 전달했다.

카카오뱅크는 올해 3분기 406억원의 당기순이익을 기록했다. 지난해 같은 기간(58억원)의 7배로 뛰어오른 수치다. 3분기 누적으로는 859억원의 순익을 달성했다.

카카오뱅크는 지난해 4분기 17억원의 적자를 냈으나 올해 1분기 185억원, 2분기 268억원의 순익을 기록하는 등 성장세를 키우고 있다.

카카오뱅크의 9월 말 기준 대출 잔액은 18조7300억원이다. 3분기 중 대출 증가액은 1조3900억원이며 총 자산은 25조원이다. 지난달 말 현재 고객은 약 1326만명을 확보하고 있다.

