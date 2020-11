서울시, 한예종 송파구 방이동 유치 위해 적극 지원...GB해제도 검토

김학진 서울시 행정2부시장 17일 오후 열린 서울시의회 본회의 노승제 의원 질의에 "문체부 용역 결과 나오는 것 보아 방이동 그린벨트 해제 신중하지만 적극적으로 검토하겠다"는 뜻 밝혀

[아시아경제 박종일 기자] 서울시는 한국예술종합학교의 송파구 방이동 일대 유치를 위해 적극 지원하겠다는 뜻을 밝혔다.

김학진 서울시 행정2부시장은 17일 오후 2시부터 열린 서울시의회 노승재 의원(송파1, 더불어민주당) 질의에 대해 “송파구가 한예종 유치에 정량적 요건이 충족된 가운데 문화체육관광부 용역 결과가 긍정적으로 나올 경우 방이동 일대 그린벨트(GB) 해제 여부에 적극 검토하겠다”고 답변했다.

김 부시장은 그러나 문체부가 한예종 이전을 위한 용역이 진행돼 결과가 나온 후 그린벨트 해제 등 문제를 신중하게 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.

한예종 유치를 위해 경기도 고양시와 인천시가 적극적인 유치 의지를 밝히고 있는 가운데 서울시로서도 이들 지역에 빼앗기지 않기 위해 다양한 방안을 마련하고 있는 것으로 알려졌다.

한편 송파구(구청장 박성수)는 한예종의 방이동 일대 유치를 위해 남인순 국회의원은 물론 노승제 서울시의원 등 도움을 받아 적극적인 노력을 기울이고 있다.

