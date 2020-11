"내년 늦가을 전 코로나 백신 국내 우선접종 대상자에 접종"

권준욱 "임상 3상 들어간 5개 백신 대상 구매 협상 중"

[아시아경제 서소정 기자] "내년 늦가을 인플루엔자(독감) 예방접종이 이뤄지기 이전에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 국내 우선접종 대상자에게 접종 완료할 수 있도록 하겠다."

권준욱 중앙방역대책본부 제2부본부장은 17일 코로나19 국내 발생 현황 정례브리핑에서 "코로나19 백신 확보 관련 다국적협의체인 코백스 퍼실리티(코백스)를 통한 선택구매와 개별 제약사와의 협의를 통한 백신 구매절차가 차근차근 막바지로 진행되고 있다"며 이 같이 밝혔다.

권 부본부장은 "백신의 선택과 도입을 위한 자문위원회 활동이 원활하게 운영됐다"면서 "자문위원회를 통해 현재 임상 3상에 들어간 백신 중 5개 정도를 대상으로 우선구매, 또 시차를 두고 선구매 하는 노력이 필요하다는 것으로 의견이 모아진 상황"이라고 말했다.

정부는 이르면 이달 말 늦어도 12월 초에는 코로나19 백신 도입 관련 전체적인 계약 현황과 진행 상황, 확보되는 물량 등을 발표할 계획이다. 정부는 자문위원회에서 받은 전문가 의견을 토대로 향후 재정당국과의 협의를 진행하고, 보건복지부와 과학기술정보통신부 양 부처 장관이 위원장을 겸하고 있는 치료제·백신 개발지원위원회 등 논의를 통해 백신 도입 절차를 밟을 예정이다.

권 부본부장은 "어제 전문가들과 함께 백신 접종의 전략, 즉 우선접종 대상자와 관련해서도 어느 정도 의견이 모아졌다"면서 "확보될 수 있는 백신의 물량과 시기, 접종간격, 콜드체인(저온 유통체계)을 조합하고 최적의 코로나19 백신 접종이 적기에 이뤄질 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다는 말씀을 드린다"고 말했다.

그는 "글로벌 백신사들의 해당 국가 또는 유럽연합 등 식품의약품안전기구의 승인이 빠르면 12월 중 이뤄질 수는 있겠지만 실질적인 접종은 1월부터 이뤄질 수 있는 상황"이라면서 "접종이 시작되면 우리나라에서의 접종시기도 거기에 맞춰서 진행할 수 있도록 준비하고 있다"고 말했다.

선진국 부작용 확인 후 도입해도 늦지 않아

"국산 백신 접종 않더라도 구매할 것…미래 위한 투자"

다만 정부는 안전성이 확보된 백신을 도입하겠다는 기존 입장은 변함이 없다고 재차 강조했다.

권 부본부장은 "임상이 진행중인 백신 가운데 임산부와 소아·청소년에 대한 임상시험이 지금 이뤄지는 것을 확인하지는 못했다"면서 "최근 발표되는 글로벌 제약사의 임상 중간결과가 짧은 기간에도 성과를 낸 것은 틀림이 없으나 안전을 위해서는 50만~100만건의 접종과 그 부작용 등을 추가 확인하고 시작하는 것이 합리적이며, 또 그렇게 시작을 해도 그렇게 늦지 않을 수 있다는 판단"이라고 말했다. 전문가들도 대체로 이런 의견에 반대가 없는 상황이라는 설명이다.

또 방역당국은 국산치료제와 국산 백신 개발에도 최선을 다하겠다고 밝혔다.

권 부본부장은 "해외 소식에 우리가 환호하고 좋아할 수 있지만 사실은 묵묵히 국내 우리 제조사들도 치료제와 백신 개발에 전력투구하고 있다"면서 "국내에서 글로벌 제약사의 코로나19 백신 접종이 완료된다 해도 그 후에 국산 백신이 임상 3상까지 성공적으로 완결된다면 이를 구매할 것"이라고 말했다.

그는 "설령 접종하지 않더라도 구매할 것"이라면서 "이는 우리 모두의 미래를 위한 투자라고 생각을 하고 최대한 지원할 것"이라고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr