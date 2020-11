[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영) 연의목공방은 17일 오후 제16기 꿈나무 어린이 기자단이 방문, 직접 목공 수납함을 만드는 시간을 가졌다.

신정·신월 지역 주민을 위해 추가로 조성된 연의목공방이 다양한 목공 프로그램으로 주민들의 참여를 기다리고 있다.

목재를 이용한 공간박스, 벽선반, 다용도스툴 등 일상생활용품을 만드는 주말 및 저녁 프로그램도 운영한다.

이번에 목공방을 방문한 꿈나무 어린이 기자단은 약 20명씩 두 그룹으로 나눠 오늘(17일)과 오는 20일, 2차에 걸쳐 목공품 강의를 들을 예정이다.

