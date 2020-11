코웨이, 연말까지 전기레인지 렌탈 할인 이벤트 진행

코웨이 제품 2대 이상 결합 시 렌탈료 추가 중복 할인

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 올해 말까지 전기레인지 신규 렌탈 고객 대상 렌탈료 할인 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다.

프로모션 대상 제품은 ‘인덕션 전기레인지(CIR-302)’와 ‘하이브리드 전기레인지(CHR-03)’다. 연말까지 해당 제품 신규 렌탈 시 매월 최대 3000원의 렌탈료 할인 혜택을 제공한다.

특히 이번 행사는 코웨이 제품을 2대 이상 렌탈 시 할인 혜택을 제공하는 결합요금제와 중복 적용된다. 기존 고객이 추가로 전기레인지를 렌탈하거나, 신규 고객이 전기레인지를 비롯해 2대 이상 동시에 렌탈하면 매월 렌탈료를 최대 8% 추가 할인할 수 있다.

코웨이 인덕션 전기레인지는 세 개의 인덕션 화구가 모두 ‘고화력 파워 부스터’ 모드를 갖춰 최대 3.0 kW 의 강력한 화력을 구현한다. 평상시에는 좌측 2개 화구를 각각 따로 사용하다가, 넓은 용기를 사용하는 구이, 부침 요리를 할 땐 2개의 화구를 연결하는 ‘플러스 모드’로 확장해 한 번에 편리하게 조리할 수 있다고 코웨이 측은 설명했다.

김경훈 코웨이 판매정책운영팀장은 “추운 날씨로 환기가 쉽지 않은 겨울철을 앞두고 유해가스 걱정 없이 쾌적한 조리 환경을 제공하는 전기레인지를 경험할 수 있는 기회를 제공하고자 프로모션을 마련했다”며 “렌탈 사용 시 30개월 차에 상판 무상 교체 서비스까지 제공돼 편리한 이용이 가능한 제품이다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr