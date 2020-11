김수삼 김해신공항 검증위원장이 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 브리핑룸에서 김해신공항 검증위원회 검증 결과 발표를 위해 입장하고 있다./강진형 기자aymsdream@

