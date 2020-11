경기경제과학원, 가구산업 재직자 교육지원 팔걷어

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 가구산업 재직자 지원을 위해 팔을 걷었다.

경기경제과학원은 17일 수원 메리어트호텔 광교 레이크파크볼룸홀에서 서울경인금속가구공업협동조합과 '경기도 가구산업 재직자 교육지원을 위한 지역산업맞춤형인력양성사업 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약은 지난 6년간 지역산업맞춤형인력양성사업의 일환으로 가구교육을 추진해 온 경기경제과학원이 가구분야 사업주 단체인 가구조합과의 협력을 통해 도내 가구산업 재직자의 교육수요 파악 및 신규과정을 개발하고, 가구산업 스마트화 방향을 모색하기 위해 기획됐다.

두 기관은 협약에 따라 인적자원 개발관리와 공동수요 발굴체계를 구축해 가구 분야 교육과정 보급 및 확산을 위해 함께 힘쓰게 된다. 또 지역산업 맞춤형 인력양성사업에 참여해 중소기업 경쟁력 강화와 고용창출에도 기여할 전망이다.

두 기관은 특히 가구분야 스마트화 산업 및 교육과정 개발을 위한 정기적인 간담회를 추진하는 등 경기도 가구 산업 역량 강화를 위해 적극 노력할 예정이다.

권순정 경기경제과학원 경제부문 상임이사는 "이번 협약 체결로 경기북부 특화산업인 가구산업 경쟁력 강화를 위한 동반자를 만나게 됐다"며 "앞으로 각 기관의 노하우를 적극 활용해 경기도 가구산업이 우리 경제의 성장 촉매제 역할을 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr