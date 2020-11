광주 북구의회, 제266회 제2차 정례회 개회

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구의회(의장 표범식)는 오는 19일부터 내달 18일까지 30일간의 일정으로 제266회 제2차 정례회를 개회한다고 17일 밝혔다.

이번 정례회에서는 실·과·소별 행정사무감사와 올해 제4회 추가경정예산안, 내년도 예산안 및 기금운용 계획안, 각종 조례안 등 22건을 심의할 예정이다.

주요 의사일정을 살펴보면 정례회 첫날인 오는 19일 개회를 시작으로 26일까지 각 상임위원회별로 행정사무감사가 실시된다.

또 오는 27일부터 내달 1일까지 올해 제4회 추가경정예산안을 심의하고, 내달 4일 제2차 본회의를 열고 행정사무감사 결과보고서 채택과 내년도 예산안 제출에 따른 북구청장의 시정연설을 듣는다.

이후 내달 7일부터 15일까지 내년도 본예산 및 기금운용 계획안 심의와 조례안 및 일반안건 의결 등의 일정이 진행된다.

내달 18일에는 제3차 본회의를 열어 각 상임위원회에서 심사한 일반안건 처리와 내년도 본예산 및 기금운용 계획을 확정하고 폐회한다.

표범식 의장은 “행정사무감사를 통해 연초에 계획했던 다양한 사업들이 구민이 납득할 수 있는 과정을 거쳐 추진됐는지 살펴보고 개선이 필요한 부분이 있다면 합리적인 대안도 제시할 것이다”고 말했다.

이어 “내년도 예산안 심사도 어려운 경제여건과 재정상태, 코로나 위기상황 등을 감안해 사업의 필요성과 우선순위를 세심하게 살필 예정이다”고 덧붙였다.

