코스피, 오후 들어 강보합… 코스닥 소폭 하락

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 오후 들어 강보합을 유지하고 있다. 반면 코스닥 지수는 소폭 내리고 있다.

17일 상승 출발한 코스피는 역대 최고치 경신에 도전했지만 오전 장에서 혼조세를 보이다 오후 12시께 상승 전환한 이후 강보합을 유지하고 있다. 오후 1시25분 현재 전일 대비 4.81포인트(0.19%) 오른 2547.84를 기록 중이다.

현재 거래 주체별 매매 동향을 보면 외국인과 개인 투자자가 각각 2466억원, 801억원 순매수하고 있다. 반면 기관 투자자는 3399억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위종목들 중에선 현대차, 삼성바이오로직스, 셀트리온, 삼성SDI, LG화학 등이 오르고 있다. 반면 LG생활건강, 기아차, 삼성전자 등은 하락하고 있다.

코스닥 지수는 소폭 내리고 있다. 이날 하락 출발한 코스닥 지수는 오전 한때 1% 이상 떨어지며 830선까지 내려가기도 했지만 오후 들어 하락폭을 다소 줄이며 840선 안팎에서 움직이고 있다. 오후 1시25분 현재 전일 대비 5.45포인트(0.64%) 내린 841.88을 기록 중이다.

현재 수급별 상황을 보면 외국인과 기관 투자자가 각각 1472억원, 1262억원 순매도하며 지수 하락을 주도하고 있다. 반면 개인 투자자는 3144억원 순매수하고 있다.

시가총액 상위종목들 중에선 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어, 에코프로비엠, 알테오젠 등이 오르고 있다. 반면 씨젠, SK머리티얼즈, 휴젤, 스튜디오드래곤 등은 하락하고 있다.

