담양군 ‘제7회 한국가사문학대상’ 우수작 선정

[담양=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 가사문학의 현대적 계승 발전과 대중화를 위해 공모한 ‘제7회 한국가사문학대상’에서 우수한 작품 4편을 선정했다고 17일 밝혔다.

군이 주최하고 한국가사문학학술진흥위원회가 주관하는 한국가사문학대상은 가사문학의 700년 전통을 창조적으로 계승·발전시키고 문학으로서 가사의 현재성을 되살리고자 제정했다.

지난해 11월부터 올해 10월까지 접수된 184편을 10일 이상의 기간을 심의해 7편으로 압축, 장시간의 축조 논의를 통해 만장일치로 이형남의 ‘나비 날다’가 대상으로 선정됐다.

작품 ‘나비 날다’는 중국의 고대 사상가 장자의 우화 호접지몽의 내용을 취하면서도 ‘나무 잎 나비돼’ 낙엽 진 늦가을의 나목(裸木)을 접목해 새로운 시적 상상력을 담아내고 있다.

우수상으로 선정된 김경옥의 ‘12월에 쓰는 편지’ 작품은 취업과 생업, 진학의 문제를 동시에 안고 있는 학생들을 지도하는 담임교사로서의 뜨거운 사랑이 잘 형상화 됐다.

장려상으로 선정된 김용복의 ‘굴비’ 작품은 속 깊은 부부의 사랑이 재미있고 굴곡 있게 그려졌고, 고정선의 ‘신안선, 700년의 꿈 이야기’ 작품은 신안 도덕도 앞바다에 침몰한 신안선의 내력을 통해 당대 문명을 심도 있게 포착하고 있다.

군 관계자는 “수상자에게는 축하를 보내고 간발의 차이로 탈락한 분들께는 심심한 위로를 보낸다”며 “앞으로도 매년 우수한 작품과 발전을 거듭하고 있는 한국가사문학대상 공모전에 많은 관심과 참여를 부탁한다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr