[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 17일 홍익관에서 반도체 생산업체인 ㈜클레버(대표 정종홍)와 현장맞춤형 인력양성으로 고졸취업 활성화를 추진하기 위한 업무협약을 체결했다.

이번 업무협약을 통해 경북교육청은 기업체의 요구와 교육과정을 연계해 맞춤형 인재를 양성하고, 클레버는 취업과 연계한 현장 실습 등을 진행키로 했다.

임종식 교육감은 "이번 협약 체결로 기업과 학교가 서로 상생할 수 있는 기반이 마련돼 고졸취업 활성화에 크게 기여할 것"이라고 기대감을 피력했다.

한편 충북 청주시에 본사를 두고 있는 ㈜클레버는 2차 전지 제조장치와 반도체 세정 장비를 개발?제조하는 강소기업이다.

