남주혁, '조제' 제작보고회中 돌연 눈물 "다양한 감정 밀려와"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 남주혁이 ‘조제’ 제작보고회 도중 눈물을 참지 못했다.

남주혁은 17일 오전 온라인 생중계로 진행된 영화 '조제'(감독 김종관) 제작보고회에서 돌연 눈물을 보였다.

이날 ‘조제’의 예고편이 보여진 후 카메라에 잡힌 남주혁은 감정에 북받친 듯 눈물을 터뜨렸다. 이내 진정되는 듯했으나 다시 눈물을 왈칵 쏟아 모두를 놀라게 했다.

급기야 옆자리에 앉은 한지민까지 눈물을 흘려 잠시 제작보고회가 중단됐다. 이후 두 사람은 현장 스태프가 가져다준 휴지로 눈물을 닦으며 감정을 추슬렀다.

남주혁은 “예고 영상을 보고 그때의 감정이 그대로 올라왔다. '조제' 현장에서 진심으로 연기했기에 감정이 갑자기 예상치 못하게. 그때 생각이 많이 났다”고 눈물을 흘린 이유를 말했다.

그러면서 “조제를 봤을 때 감정들이 다양하게 생각나며 감정이 확 올라왔다”고 설명했다.

이후 남주혁은 ‘조제’에 관해 이야기를 나누면서도 이따금 눈물이 고이며 극에 깊게 몰입한 모습을 보였다.

'조제'는 처음 만난 그날부터 잊을 수 없는 이름 조제(한지민 분)와 영석(남주혁)이 함께한 가장 빛나는 순간을 그린 영화다. 영화 '최악의 하루', '더 테이블' 등을 연출한 김종관 감독이 메가폰을 잡았다. 12월 10일 개봉.

사진=워너브러더스코리아

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr