백신 맞은 다우·S&P500 사상 최고치(종합)

화이자 이어 모더나 백신 효과 입증에 가치주 강세

다우지수 3만 돌파 임박

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 제약사 모더나가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 개발했다는 소식에 다우존스30산업평균지수와 S&P500지수가 사상 최고가를 기록했다. 백신 개발로 경기 회복에 대한 기대감이 높아지면서 투자자들이 기술주뿐 아니라 가치주에도 몰렸다. 특히 다우는 전인미답의 3만 선에 근접했다.

16일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우지수는 470.63포인트(1.6%) 상승한 2만9950.44에, S&P500지수는 41.76포인트(1.16%) 오른 3626.91에 장을 마감했다. 나스닥 지수 역시 94.85포인트(0.8%) 상승한 1만1924.13에 거래를 마쳤다.

이날 다우지수는 코로나19 발생 이전 수준을 회복하며 종가 기준 사상 최고치를 기록했다. 전통주 중심의 다우지수는 나스닥과 달리 코로나19 사태로 급락한 후 회복이 더뎠다.

다우지수 상승은 항공, 석유 관련 업체들이 주도했다. 백신 개발 이후 경기 회복과 여행 이동에 대한 기대감이 반영된 것이다. 크루즈 업체인 카니발 주가는 9.7% 올랐으며, 유나이티드항공과 엑슨모빌은 각각 5% 이상 상승했다. 이날의 '히어로'인 모더나 주가는 9.7% 급등했다.

시마 샤 프린시펄글로벌인베스터 수석 전략가는 월스트리트저널(WSJ)에 "2020년은 우리가 결코 잊지 못할 해지만 증시는 그런 기억을 완벽히 지우고 있다"고 평가했다.

특히 이날 증시에서는 나스닥도 소폭이지만 상승했다. 애플과 페이스북은 각각 0.9%와 0.7% 올랐다. 제임스 에이시 애버딘 스탠다드 인베스트먼츠 수석 투자 매니저는 "백신 결과에서 경제 정상화까지 많은 길이 남아 있다는 것을 반영한 것"이라고 말했다. 넷플릭스와 줌비디오 주가는 하락했다.

위험 자산에 투자가 몰리며 안전 자산은 약세를 보였다. 10년물 미 국채금리는 이날 소폭 상승해 0.9%대로 진입했다. 채권금리 상승은 채권값 하락을 의미한다.

백신 효과에 따른 경기 회복 기대감에 유가도 강세를 보였다. 12월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 3%(1.21달러) 오른 41.34달러에 장을 마감했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr