창원시, 전국 자전거 출·퇴근 챌린지 우수도시상 수상

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 창원시가 전국 자전거 출·퇴근 챌린지 출퇴근 횟수 부문에서 1위를 수상했다.

자전거 출퇴근 챌린지는 온실가스를 감축하고 코로나19 대응을 위한 비대면 시민실천 행동 확산을 목적으로 전국 12개 도시가 참여했다.

창원시는 총 542명이 참가해 출퇴근 시간 자전거 이용횟수가 총 4448회로 전국 참가 도시 중 가장 많은 우수 도시에 선정됐다.

창원시는 허성무 창원시장이 직접 챌린지에 동참하는 등 큰 노력을 기울여 출퇴근 횟수 부문에서 1위를 차지했다.

시상식은 16일 전주시에서 개최된 2020 한-EU 생태교통 국제콘퍼런스를 겸한 개회식에서 자전거 출퇴근 챌린지 2차 연도 성과보고와 자전거 생활화 구축논의 등과 함께 온라인과 오프라인으로 동시에 행사가 진행됐다.

이정근 환경 도시 국장은 “코로나19 장기화로 시민 모두 힘든 시기를 보내고 있지만, 이번 챌린지로 기후위기 시대에 건강도 챙기고 지구도 지킬 수 있는 작은 실천의 계기가 된 것 같다”며 “지속적인 자전거 이용으로 저탄소 녹색 생활 실천에 적극적으로 앞장서 나가주시면 좋겠다”고 밝혔다.

