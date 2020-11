[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 목재산업 전반을 한 자리서 체험할 수 있는 박람회가 서울 코엑스에서 나흘간 열린다.

산림청은 18일~21일 서울 코엑스에서 ‘2020년 대한민국 목재박람회’를 연다고 17일 밝혔다.

박람회는 총 41개 목재산업 관련 기관 및 업체가 참여해 164개 전시관을 운영하면서 목재의 생산·가공·유통·소비·문화 를 단계별로 체험할 수 있게 돕는다.

주요 프로그램은 ▲목조건축대전, 한목디자인공모전 시상식, 업계 간담회 등 부대행사 ▲목공 생활소품 제작 등 체험행사 ▲목조건축대전·한목디자인공모전 수상작 등의 전시행사 ▲목재산업분야 담당자 공동연수(워크숍), 목재의 날 등 기타 행사가 꼽힌다.

박람회에 일정에 관한 기타 자세한 내용은 목재산업박람회 홈페이지를 참조해 확인할 수 있다.

