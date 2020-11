엔바이오니아, 메디컬 진단키트용 검체패드 및 그 제조방법 관련 특허 취득

[아시아경제 오주연 기자] 엔바이오니아 엔바이오니아 317870 | 코스닥 증권정보 현재가 7,740 전일대비 80 등락률 -1.02% 거래량 47,136 전일가 7,820 2020.11.17 10:58 장중(20분지연) 관련기사 엔바이오니아, "박성은 부사장, 친환경산업부문 훈장 수상"정부 주관기관 선정! 팍팍 밀어주는 친환경 기업입니다!엔바이오니아, 여과 기능 구비된 물병 뚜껑 특허권 취득 close 는 메디컬 진단키트용 검체패드 및 그 제조방법과 관련한 국내 특허권을 취득했다고 17일 공시했다. 회사 측은 "표면 평활도, 흡습성 및 흡수속도가 우수한 메디컬 진단키트용 검체패드 및 그 제조방법에 관한 특허"라면서 "향후 다양한 진단키트의 검체패드 사업에 활용할 계획"이라고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr