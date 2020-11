하나금융투자, ‘뉴지랭크US’ 오픈

핀테크 기업 제휴로 미국주식 로보어드바이저 서비스 출시

미국 주식 퀀트 분석 보고서 제공 및 종목 추천

[아시아경제 구은모 기자] 하나금융투자는 모바일트레이딩서비스(MTS)인 ‘원큐프로(1Q프로)’에 미국주식 퀀트 분석 및 종목 추천 서비스인 ‘뉴지랭크US’를 오픈했다고 17일 밝혔다. 1Q프로를 사용하고 있는 고객이라면 누구나 별도의 조건없이 자유롭게 가입해 이용할 수 있다.

뉴지랭크US는 핀테크 기업인 뉴지스탁이 미국주식 투자자들을 위해 개발한 로보어드바이저 서비스다. 미국 시장에 상장된 주식과 상장지수펀드(ETF) 약 9000여 종목을 매일 상대평가해 퀀트 보고서를 제공하며, 각 테마별 주도주를 보여주는 랭킹 서비스 및 알고리즘을 기반으로 한 종목 추천을 해주는 포트폴리오 서비스를 지원한다.

박상현 하나금융투자 글로벌주식영업실장은 “미국 주식 과거 데이터를 토대로 상승률이 높았던 종목을 보면 국내 투자자에게 알려지지 않은 종목이 더 많다”며 “새로 오픈하는 뉴지랭크US 서비스가 상장돼 있는 종목들을 일목요연하게 비교 분석해 보여줘 투자에 큰 도움을 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

