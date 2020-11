부동산114, '2021년 부동산 시장 전망 및 세무 절세 전략 세미나' 개최

[아시아경제 김유리 기자] 부동산114는 오는 20일 강원 강릉시 스카이베이 호텔 경포에서 '2021 부동산 시장 전망 및 정부 부동산 대책 이후 세무 절세 전략'을 주제로 세미나를 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 세미나에는 이태광 대한법률 부동산 연구소 소장이 '정부 부동산 대책 이후 2021년 부동산 시장 전망 및 강릉시 청약 전략'을 주제로 강의한다.

이어 GS건설 '강릉자이 파인베뉴' 사업지 소개와 최은영 세무그룹세연 세무사의 '아파트 청약 시 반드시 알아야 할 세무 절세 팁'으로 세미나가 마무리 된다.

강릉자이 파인베뉴는 강원 강릉시 내곡동 102 일대에서 분양될 예정이다. 단지는 GS건설이 시공에 나서며 지하 3층~지상 최고 27층, 11개동, 74~135㎡(전용면적) 총 918가구다. 단지에서 약 2㎞ 거리에 KTX 강릉역이 위치했으며 강릉시의 다양한 생활 인프라를 누릴 수 있다.

무료로 진행되는 이번 세미나는 20일 오후 2시부터 강릉시 스카이베이 호텔 경포 1층 그랜드볼룸에서 진행된다. 행사 참가 신청은 강릉자이 파인베뉴 홈페이지 등을 통해 가능하다.

