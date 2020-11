영광군-㈔에너지밸리산학융합원, 풍력에너지 활성화 MOU 체결

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지난 16일 ㈔에너지밸리산학융합원과 풍력에너지 산업 활성화 및 산업수요 맞춤형 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약은 국내 육·해상 풍력발전소에 대응하는 체계화된 풍력전문 교육이 부족한 상황에서 군이 풍력기 운영·유지보수 등 현장 중심의 전문 기술인력을 양성하고자 체결하게 됐다.

협약식에는 김준성 군수, 문채주 에너지밸리산학융학원 원장을 비롯한 관계자들이 참석, 풍력에너지 전문 인력 양성 프로그램 운영 등 양 기관 간의 적극적 협력을 약속했다.

군은 관내 풍력발전소 재직자 45명을 대상으로 풍력발전 유지보수 직무교육을 내달 1∼4일까지 영광 스포티움 국민체육센터 2층에서 실시한다.

김준성 군수는 “이번 협약을 통해 에너지 유지보수 산업 인력양성, 체험·홍보시설, 연관기업 및 기관 유치 등 에너지 융복합 플랫폼 구축을 위한 발돋움이 되길 바란다”고 말했다.

한편, 군은 단일 면적 국내 최대의 규모 풍력발전기(76기, 174㎿)가 가동 중에 있으며 국내 유일 육상 풍력 시스템 평가센터가 설치·운영 중으로 에너지 유지보수 인력양성을 위한 인프라가 이미 확보돼 있다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr