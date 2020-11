SC제일은행, 양자보안 기술 적용한 모바일뱅킹 선봬

[아시아경제 김민영 기자] SC제일은행은 SK텔레콤과 5G 양자보안 기술을 적용한 모바일뱅킹 서비스를 시중은행 최초로 제공한다고 17일 밝혔다.

양자보안 모바일뱅킹은 양자보안(QRNG) 칩셋이 탑재된 SK텔레콤 전용 스마트폰 ‘갤럭시 A 퀀텀’의 전용 서비스이다. QRNG란 더 이상 쪼갤 수 없는 물리량의 최소 단위인 양자의 특성(무작위성)을 활용해 패턴 없이 예측 불가능한 양자난수를 생성하는 기술이다. 이 기술을 적용하면 이론상 가장 완벽한 난수를 암호키 생성에 사용함으로써 고객 정보를 더욱 안전하게 암호화할 수 있어 보안성이 크게 향상된다.

이에 따라 갤럭시 A 퀀텀 단말을 보유한 고객은 SC제일은행의 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)에서 모바일 일회용 비밀번호(OTP)를 통해 계좌 개설, 송금 등 금융거래를 더 안전하게 할 수 있다. 모바일 OTP 생성에 활용되는 시드 값을 QRNG 기술로 생성되는 양자난수로 암호화하는 만큼 보안성이 더 높아지기 때문이다.

SC제일은행 관계자는 “비대면 채널로 모바일 금융서비스를 이용하는 고객에게 가장 중요한 요소는 거래의 안전을 지켜주는 보안”이라며 “앞으로도 다양한 핀테크(금융+기술) 업체와의 제휴를 통해 고객 편의와 디지털 혁신은 물론 고객정보 보호 분야에서도 선도적인 역할을 해나가겠다”고 말했다.

