[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 밤사이 코로나19 확진자가 전남대학교병원 관련 6명, 상무룸소주방 관련 3명이 추가 발생해 누적 578명으로 늘었다고 17일 밝혔다.

전남대병원 관련 확진자는 570·573~577번으로 분류됐다. 상무룸소주방 관련은 571·572·578번이다.

이중 경찰관도 확진 판정을 받았다. 570번 확진자로 지난 14일 전남대병원 내 입주업체 직원인 561번 확진자와 접촉한 것으로 확인됐다.

방역당국은 570번 확진자가 근무하는 광산경찰서 일부를 출입통제하고 경찰관 100여 명에 대한 검사를 진행하고 있다.

앞서 확진자가 나온 하백초등학교 전수조사결과 전원 음성이 나왔다.

한편 전남대학교 관련 확진자는 총 23명, 상무룸소주방 관련 확진자는 14명을 기록하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr