GS리테일·KT, 인공지능 활용한 물류사업 공동 추진

양사 데이터와 플랫폼 활용한 물류운송 최적화

물류-모빌리티 융합 및 다양한 서비스 사업개발 계획

[아시아경제 임혜선 기자] GS리테일과 KT가 인공지능(AI)을 활용한 물류 사업을 공동으로 추진한다.

GS리테일은 17일 서울 강남구 역삼동에 위치한 GS타워에서 KT와 ‘디지털물류 사업협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약으로 양사는 GS리테일이 보유한 온·오프라인 물류데이터와 KT AI 물류 최적화 플랫폼을 통한 물류운송 최적화 시범사업을 추진한다. AI, 빅데이터, IT 플랫폼 등을 활용해 물류데이터를 융합·분석하고 최적화된 물류 및 운송환경을 구현하는 디지털물류 공동사업을 위해 손을 맞잡게 된 것이다.

우선 GS리테일과 KT는 다음달부터 약 2개월간 GS리테일 고양물류센터와 제주물류센터를 대상으로 KT AI 물류최적화 플랫폼을 활용한 ‘물류운송 효율화 시스템’ 시범사업을 진행한다. GS리테일은 KT의 AI 기술을 활용해 최적의 운송경로와 운행일정을 자동 수립해주는 ‘물류 최적화 서비스’를 도입한다. KT는 최적의 운송 경로와 운행 일정을 AI를 활용해 자동으로 수립해주는 '물류 최적화 서비스'를 GS리테일에 제공한다. GS리테일의 배송 담당자는 KT 플랫폼에 연동된 상용차 전용 내비게이션과 애플리케이션을 통해 이를 활용할 수 있다.

AI 물류최적화 플랫폼은 기존의 운송데이터와 실시간 교통상황, 화물량 및 영업점별 인수시간 등 복합적 변수까지 포함해 적용된다. 화물차의 높이, 길이, 무게와 좁은 길, 유턴, 회피옵션 등 외부환경까지 반영한 최적의 경로를 안내함으로써 운전편의성을 높이고 이동거리 단축에도 도움을 준다.

향후에는 물류와 모빌리티를 융합한 미래형 서비스개발과 친환경 물류시장 선도를 위한 EV(Electric Vehicle)기반의 모빌리티 사업개발도 공동 추진해 미래 신성장 사업영역까지 협력을 다각화할 계획이다.

허연수 GS리테일 대표이사 부회장은 "빠르게 변화하는 유통환경과 산업구조속에서 국내 다양한 산업의 혁신을 해온 KT와 함께 국내 디지털물류 혁신과 고도화를 이끌어 내기 위한 첫 걸음을 떼고자 한다"며 "양사가 지닌 역량과 인프라, 기술력을 바탕으로 상호 협력적인 관계를 유지 발전시키며 차별화된 신 성장사업 개발과 더불어 새로운 비즈니스 기회 발굴의 초석이 될 것"이라고 말했다.

구현모 KT 대표는 "양사간의 협력 시너지를 통해 디지털물류라는 새로운 혁신 모델을 창출하고 향후 다양한 산업으로 디지털 혁신을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

