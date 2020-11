경기도, 코로나19 확산에도 전국 유일하게 상가 공실률 감소

3분기 경기도 중대형 상가 평균 공실률 9%

전국 평균은 역대 최고치인 12.4% 기록

"대형주거 시설 밀집해 출퇴근길 유동인구 많아"

[아시아경제 임온유 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 전국 상가 시장이 얼어붙은 가운데 전국에서 유일하게 경기도의 공실률이 감소한 것으로 나타났다.

17일 상가정보연구소가 한국감정원 통계를 분석한 결과에 따르면 올해 3분기 경기도 중대형 상가 평균 공실률은 전분기 대비 0.8%포인트(p) 감소한 9%로 기록됐다. 코로나19 여파로 3분기 전국 중대형 상가 공실률이 역대 최고치인 12.4%에 이른 것을 고려하면 눈에 띄는 성적이다. 경기도의 공실률은 전국 평균보다 3.4%p 낮으며 유일하게 전분기 대비 수치를 줄였다.

경기도 내 27개 주요 상권 중 전분기 대비 3분기 공실률이 감소한 지역은 11곳이었고 2분기와 같은 수치를 기록한 지역은 6곳, 공실률이 증가한 지역은 10곳이었다.

공실률이 가장 크게 감소한 지역은 분당이었다. 3분기 분당 중대형 상가 공실률은 1.9%로 2분기 6.4% 대비 4.5%p 감소했다. 이어 △오산시청(3.6%P 감소) △평택역(3.4%P 감소) △모란(3.3%P 감소) △동두천 중앙로(2.7%P 감소) 등의 지역 순이었다.

3분기 경기도 중대형 상가 투자 수익률도 전분기 대비 증가했다. 3분기 경기도 중대형 상가 평균 투자 수익률은 1.37%로 2분기 1.31% 대비 0.6%p 증가했다. 3분기 전국 주요 도시 중 투자 수익률이 2분기 대비 상승한 지역은 경기도와 부산 단 두 곳뿐이었다.

조현택 상가정보연구소 연구원은 "코로나19 확산으로 전국 상가 시장은 공실률이 증가했고 매출도 감소하는 등 어려운 분위기가 지속되고 있다"며 "이런 분위기 속 그나마 수요자가 꾸준한 업무 지역, 주거 지역 등이 밀집한 상권은 비교적 좋은 분위기다"고 설명했다.

이어 "경기도 같은 경우 대형 주거 시설이 밀집한 곳이 많고 출퇴근 길 상당한 유동인구가 이동하기 때문에 상대적으로 다른 상권보다 괜찮은 분위기를 유지하고 있다"며 "또한 서울에 비해 비교적 임대료가 저렴하기 때문에 임대료 부담도 상대적으로 적어 상권이 유지되고 있는 것으로 보인다"고 분석했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr