전국 대부분 지역에서 초미세먼지 농도가 '나쁨' 수준을 이어가고 있는 17일 서울 종로구에서 바라본 도심이 안개를 동반한 초미세먼지에 싸여 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.