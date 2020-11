"총 4억원 상당 시상품."

골프존이 다음달 13일까지 펼치는 '2020 팔도페스티벌 시즌3(사진)'다. 1억원을 늘려 역대급 규모를 자랑한다. 메인 이벤트 '팔도삼파전'은 총 3개 코스에서 18홀 라운드 완료 후 자동 지정된 소속팀 별 경쟁을 벌이는 방식이다. 홀 성적에 따라 환급형 마일리지로 상금이 자동 적립, 1만원 이상부터는 기부가 가능하다. 골프존파크 매장을 방문해 회원 로그인 후 라운드하면 완료된다.

홀인원, 전국 랭킹 기준 남녀 개인 상위 10명, 4개 지역 별 가장 많은 라운드를 진행한 상위 3명 등도 시상한다. 첫번째 라운드와 세번째 라운드 시 모바일 이용권 100% 지급, 실력과 상관없이 행운 순위에 따라 경품을 받는다. 천승희 팀장은 "즐거운 라운드와 함께 풍성한 혜택을 받을 수 있는 이벤트를 마련했다"며 "누구나 쉽게 참여할 수 있는 행사"라고 기대치를 부풀렸다.