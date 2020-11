롯데百, '완판'된 노벨티 눕시 숏패딩 재출시

노스페이스 화이트라벨과 협업해 출시한 숏패딩 1차 물량 완판

네이비 색상 추가 출시 20일부터 본점 등 6개 점포에서 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데백화점이 창립 41주년을 기념해 ‘노스페이스 화이트라벨’과 손잡고 출시한 '노벨티 눕시' 숏패딩을 재출시한다.

롯데백화점은 17일 "노스페이스 화이트라벨과 지난 7일 내놓은 ‘노벨티 눕시’ 숏패딩 블랙 색상은 준비된 물량이 5개 점포에서 3일 만에 다 팔렸다"면서 "개장 전부터 고객들의 대기 줄이 길게 이어질 정도로 10~20대 중심으로 인기를 얻었다"고 밝혔다.

‘노벨티 눕시’는 최근 숏패딩 트렌드를 반영해 롯데백화점이 파트너사와의 협업으로 출시한 한정판 상품으로, MZ세대들의 요구 및 트렌드를 반영해 완성됐다. 올해 스포츠·아웃도어 업계에서는 MZ세대(밀레니얼)를 중심으로 한 숏패딩의 수요 증가를 예측해 물량을 20% 이상 확대하기도 했다.

롯데백화점과 노스페이스 화이트라벨은 이러한 수요에 맞춰 블랙에 이어 추가로 네이비 색상을 추가 출시한다. 20일부터 롯데백화점 본점, 잠실점, 인천터미널점, 노원점, 부산본점, 광주점 총 6개 점포 매장에서 한정으로 판매한다. 가격은 29만8000원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr