성북구, 2021년 예산 8071억원 편성

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 2021년도 예산안 8071억원(일반회계 7889억원, 특별회계 182억원)을 편성, 성북구의회에 제출했다.

이는 지난해 본예산보다 582억원(7.8%) 증액된 예산이다.

2021년도 예산편성 방향으로 포스트코로나 시대를 선도할 미래성북이 지향하는 균형·공존·풍요를 핵심가치로 해 전략적으로 배분, 구민의 삶의 질 개선을 위한 지역경제 활성화 지원, 감염병 등 위기대응사업, 현장중심의 주민숙원사업에 집중적으로 예산을 반영했다.

먼저, 지역방역 일자리 사업, 공공근로 사업 및 청년 일자리 사업 등 지역경제 활성화를 위한 일자리 사업비 52억원, 사회복지 분야로는 장애인 일자리 지원, 기초연금 지급, 보육교직원 인건비 지원, 아동수당 지원 등으로 취약계층 지원을 위해 4306억원을 편성했다.

또, 보문종 불교문화체험시설 건립, 아동?청소년 전용 도서관 건립, 월곡 복합문화체육센터 건립, 문화프로그램 지원 등 문화 및 관광분야 예산으로 398억원, 주민불편 최소화를 위한 도시기능유지사업 및 생활폐기물 처리비용으로 466억원을 편성했다.

그 외도 고교 무상교육 및 입학생 무상교복 지원, 친환경 무상급식 지원 등에 대한 예산을 편성, 평등한 교육복지 실현에 밑바탕이 되도록 했다.

이승로 성북구청장은 ‘민선 7기 후반에도 초심을 잃지 않고 항상 주민의 삶의 현장을 찾아다니며 우리 주변의 모든 일을 주민과 협의하고 함께 고민할 것“이라고 말했다.

