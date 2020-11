무협, '제24차 한·중남미 비즈니스 포럼' 개최

[아시아경제 황윤주 기자] 한국무역협회는 한·중남미협회, 대외경제정책연구원(KIEP), 해외건설협회와 공동으로 17일 소공동 롯데호텔에서 '제24차 한·중남미 비즈니스 포럼'를 개최했다.

이번 행사는 내년 1월 발효되는 온두라스·니카라과·코스타리카·엘살바도르·파나마 등 중미 5개국과의 한-중미 자유무역협정(FTA) 비준절차 완료와 올해 1월 한국의 중미경제통합은행(CABEI) 역외회원국 가입, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 보건의료 협력 필요성 확대를 계기로 마련됐다.

이날 행사에는 신승관 무역협회 전무, 김흥종 KIEP 원장, 정대진 산업통상자원부 통상정책국장, 제현정 무역협회 통상지원센터 실장을 비롯해 아르헨티나 보건부에서 통계부 국장을 지낸 마누엘라 로바 등 중남미 지역 전문가들이 참석해 코로나19 이후 현지 경제동향 및 산업협력, 보건의료 및 언택트 분야 중남미 시장 진출 전략을 논의했다.

홍성우 KIEP 부연구위원은 "미국 및 중국의 경제안보 주도권 선점에 있어 중남미 인프라 시장이 중요한 위치를 차지하고 있어 지역 내 통상갈등이 심화되고 있다"며 "갈등 격화에 따라 중남미 시장에서 중국의 점유율이 줄어들 경우 한국 기업에 더 많은 비즈니스 기회가 생길 것"이라고 말했다.

신승관 무역협회 전무는 "올해 한국과 중남미 간 교역량이 다소 감소한 와중에도 파나마의 한-중미 FTA 비준절차 완료로 내년 1월부터 중미 5개국에서 FTA가 전체 발효되는 등의 뚜렷한 성과도 있었다"며 "코로나19의 전 세계적 확산으로 인한 불확실성 속에서 우리 기업들의 중남미 수출 피해를 최소화할 수 있도록 지원 사업을 내실있게 다져나가겠다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr